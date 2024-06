Qoddi App Platform giver små teams mulighed for at implementere enhver kode fra ethvert lager som Github, GitLabs eller Bitbucket. Qoddi administrerer al den infrastruktur, din app skal bruge for at køre og skalere efter behov for at matche din app-vækst over tid. Qoddi er 70 % billigere end andre cloud-udbydere.

