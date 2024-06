Qiuwen Encyclopedia, Qiuwen Together - et online-leksikon, der er udarbejdet af frivillige, med det formål at skabe et online-leksikon med åben ophavsret, høj kvalitet og rigt indhold. "Qiuwen" er en publikation initieret af Wikipedia-brugergruppen i Kina. Den er dedikeret til at formidle lokal og global samfundsdynamik, hjælpe dig med at forstå pulsen på Wikimedia og tjene udviklingen af ​​det kinesiske Wikipedia-fællesskab i januar 2019. .

Websted: qiuwenbaike.cn

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med 求闻百科. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.