Protolabs, der leverer on-demand, tilpassede fremstillingstjenester. Siden tilbyder de samme brede muligheder, kvalitet og prissætning. Protolabs giver brugerne mulighed for at få øjeblikkelige tilbud og få adgang til en række forskellige produktionstjenester, herunder 3D-print (FDM, SLA, SLS, MJF), CNC-bearbejdning, metalpladefremstilling og sprøjtestøbning. De samarbejder med et gennemprøvet globalt netværk af specialiserede produktionspartnere for at levere en bred vifte af materialer, finish og fremstillingsmuligheder for at imødekomme kundernes behov fra prototyping til produktion. Nøglefunktioner omfatter teamkonti for samarbejde, IP-beskyttelse og høje kvalitetsstandarder, der opretholdes gennem deres processer og leverandørstyring. Protolabs betjener kunder på tværs af industrier som rumfart, bilindustrien, industrimaskiner, forbrugerelektronik, robotteknologi og medicin. Hjemmesiden giver en bred vidensbase, uddannelsesressourcer, casestudier og anden information til støtte for designere og ingeniører, der bruger deres produktionstjenester.

Websted: hubs.com

