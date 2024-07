Prompt Hunt er en AI-kunstplatform, der gør det muligt for brugere at skabe, udforske og dele kunstværker ved hjælp af AI-teknologi. Det inkluderer en række AI-modeller, herunder Stable Diffusion, DALLE og Midjourney. Platformen er rettet mod kunstnere og kreative og tilbyder en hurtig og forenklet kunstskabelsesproces. En nøglefunktion ved Prompt Hunt er Chroma, deres avancerede AI-model, som bruges til hurtigt at generere højkvalitetsvisuel med imponerende kontrol og detaljer. Prompt Hunt inkluderer en samling af promptskabeloner for at hjælpe med ensartet oprettelse af aktiver. Brugere kan også oprette, ændre og dele disse skabeloner, hvilket forbedrer den kollaborative kunstskabelse. Platformen er designet til optimal brugervenlighed og har en træk-og-slip stilvælger, og dens privatlivstilstand gør det muligt for kunstnere at holde deres værker private under skabelsesprocessen. Platformen understøtter en række kunstkategorier fra 3D, logoer, fotografering til pixelkunst, hvilket giver et bredt spektrum til udforskning og skabelse. For at forbedre tilgængeligheden og hjælpe begyndere, er forskellige tutorials blevet gjort tilgængelige på platformen. På trods af sin enkelhed tilbyder Prompt Hunt også effektivitet for mere dygtige brugere eller 'prompt ingeniører' og rummer derved en bred vifte af brugerfærdigheder. Endelig kan brugerne vælge forskellige prisplaner i henhold til deres krav, hvilket sikrer fleksibilitet med hensyn til brug og omkostninger.

Websted: prompthunt.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Prompt Hunt. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.