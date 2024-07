Promethean AI er et revolutionært værktøj til kunstig intelligens (AI), der arbejder sammen med kunstnere om at bygge virtuelle verdener. Det tilbyder en række funktioner, der er designet til at hjælpe kunstnere med kreativ problemløsning, generere ideer og automatisere hverdagsagtige og ikke-kreative opgaver. Den har også evnen til at lære af og tilpasse sig den enkelte kunstners individuelle smag. Den gratis version af Promethean AI er tilgængelig til ikke-kommerciel brug, og yderligere licensmuligheder er tilgængelige for projekter med finansiering under $100k/år (Indie) og derover (Professionel). Promethean AI er udtænkt af Andrew Maximov, en Technical Art Director hos Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). Andrew har sammen med et team af erfarne specialister i teknologi og underholdning arbejdet sammen om at skabe et værktøj, der gør det nemmere for kunstnere at skabe og dele deres arbejde. Målet med Promethean AI er at demokratisere den kreative proces og give enhver mulighed for at skabe historier, der ellers ville være umulige. Promethean AI har en række værktøjer, der er designet til at hjælpe kunstnere, fra installation og tilpasning af aktiver, til grundlæggende kommandolinje og undervisning i Promethean . Derudover tilbyder Promethean AI et Environment Art Internship-program, hvor de bytter deres erfaring med at bygge virtuelle verdener ud med indsigt i at gøre kunstneroplevelsen bedre og hurtigere. Endelig er de blevet omtalt i forskellige publikationer, såsom WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz og Gamasutra.

Websted: prometheanai.com

