Powerful Medical

PMcardio er et klasse IIb certificeret medicinsk AI-drevet værktøj designet til at fortolke elektrokardiogram (EKG) data til diagnosticering og behandling af forskellige hjerte-kar-sygdomme. PMcardio er tilgængelig som en smartphone-applikation og understøtter 39 kardiovaskulære diagnoser, herunder en række rytmer, ledningsabnormiteter, ektopier, akseafvigelser, infarkter og hypertrofier. PMcardio fungerer med ethvert 12-aflednings-EKG, uanset dets tilstand, og transformerer EKG-data til digitalt format for forbedret læsbarhed og deling. Dens avancerede billedgenkendelsesfunktioner muliggør øjeblikkelig fortolkning af EKG'er taget fra enhver kilde, inklusive direkte billeder fra brugerens computerskærm. Ud over dette giver PMcardio-applikationen øjeblikkelig diagnose og behandlingsplaner og giver brugerne mulighed for at eksportere disse rapporter sikkert. PMcardio fungerer også på alle smartphone-enheder og kan arbejde med alle 12-aflednings EKG-maskiner, hvilket gør det til et tilgængeligt og alsidigt værktøj til EKG-tolkning.

