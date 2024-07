Poised er en gratis AI-drevet kommunikationscoach, der giver personlig feedback for at hjælpe med onlinemøder. Det fungerer på Mac og Windows og holdes sikkert og privat. Det giver feedback i realtid på brugte ord, fyldord, selvtillid, energi, empati og mere, uden at andre ved det. Det giver også detaljerede analyser af tendenser over tid, så brugerne kan spore deres fremskridt og forbedre deres tale. Det giver også adgang til et bibliotek med indhold, der er oprettet af talecoacher for at give personlige lektioner. Poised integreres med over 800 kommunikationsværktøjer, herunder Zoom, Google Meet, Slack og Microsoft Teams. Det giver også advarsler og tips til at hjælpe brugere med at forbedre deres tale og skabe overbevisende præsentationer med klarhed. Poised er blevet rost af fagfolk for sin brugervenlighed og feedback i realtid og er perfekt til produktchefer, ledere, stiftere, interviewere, sælgere og alle andre, der ønsker at forbedre deres kommunikationsevner.

Websted: poised.com

