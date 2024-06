Pixie er en Webflow CMS billedoptimering. Det er designet til at forbedre dit websteds ydeevne ved at optimere dine billeder til hastighed uden at gå på kompromis med kvaliteten. Pixie kan optimere billeder på tværs af dit Webflow CMS billedgalleri, CMS billeder, eCommerce produktbilleder og eCommerce produktrelaterede billeder. Pixie fungerer ved, at du kan vælge de billedfelter, du vil optimere i dit CMS, forbinde dine Webflow-konti og derefter ændre størrelsen på dine billeder, hvis det er nødvendigt.

Websted: trypixie.io

