Pics.io er en alt-i-en digital Asset Management-software, der hjælper virksomheder med at administrere deres bibliotek med medieaktiver. Pics.io er et centraliseret knudepunkt for alle dine mediefiler, der giver kontrolleret adgang til dine digitale oplysninger, automatiserede marketing-workflows og fremskridtssporing. Du kan bruge Pics.io-lagring til dit bibliotek med medieaktiver. Alternativt kan du begynde at administrere digitale aktiver oven på dine Google Drive- eller Amazon S3-skylager. Hvordan vil du drage fordel af Pics.io?: • Få en omkostningseffektiv DAM-løsning uden at skulle flytte dine filer overalt og betale ekstra gebyrer for at opbevare dine aktiver på tredjepartsservere • Gør din ubegrænsede lagerplads søgbar ved hjælp af nøgleord, metadata , og anden funktionalitet • Beslut hvilken AI-model du vil vælge til automatisk nøgleordstagging baseret på effektivitet, omkostninger og dine behov. Opret AI-drevne aktivbeskrivelser til dine filer. • Styr din teamaktivitet i det digitale bibliotek, få besked om ændringer foretaget i dine filer, giv feedback og tilføj kommentarer til nødvendige aktiver, hold styr på relateret kommunikation ét sted • Styr teamadgang til digitalt indhold, tildel roller og tilladelser til teamet medlemmer • Gør dit digitale bibliotek delbart med kunder, partnere og kolleger ved at tilpasse adgangen til dine aktiver • Kontroller helt nye uploads, metadataændringer, søgeord og alle andre ændringer, der foretages i Pics.io i dit cloudlager

Websted: pics.io

