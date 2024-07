Pickit sigter mod at være den smarteste, enkleste DAM-platform på planeten, hvilket gør det nemmere end nogensinde før at hente, lagre, dele, organisere og optimere digitale aktiver. Statistisk set er 70 % af de digitale aktiver underudnyttet eller aldrig brugt overhovedet, hvilket gør det meste af indholdsskabelse til totalt spild af tid. Og dollars. Almindelige årsager er spredte filer, flere lagersystemer og komplicerede DAM'er, som ingen ønsker at bruge. Pickit løser det med en enkelt kilde til sandhed for alle dine visuelle aktiver, dokumenter, skabeloner og retningslinjer, alt sammen integreret med dine yndlingsapplikationer. Pickit Enterprise inkluderer: - Media Asset Management - Dokumentstyring - Brand Management - Licens Management - Insights Dashboard - Content Creation - Pickit Family™ multi-brand - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Ekstern deling og samarbejde - Organisationsadgang og SSO - Bruger Ledelse - Mediemarkeder - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - Plug & Play-integrationer - Pickit API DAM smart. DAM simple.™

Websted: pickit.com

