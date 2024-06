Photoleap, udviklet af Lightricks, er en alt-i-en fotoredigeringsapp, der primært er designet til iPhone-brug. Dette kreative værktøj præsenterer flere faciliteter, herunder baggrundsændringer, fjernelse af objekter, collage-oprettelse og anvendelse af forskellige filtre og effekter, sammen med nye funktioner såsom eksklusive Aquaman AI-filtre. Derudover rummer den også et omfattende sæt AI-værktøjer, der omfatter aspekter såsom AI Photo Enhancer, AI Headshot Generator, AI Tattoo Generator, AI Image Generator, AI Avatar Generator og mange flere. Redigeringsværktøjerne letter fjernelse af objekter fra fotos, fotokombination, fjernelse af baggrund fra billeder, billedbeskæring, tilføjelse af kant til fotos og adskillige andre muligheder. Photoleap har også funktioner til at animere billeder og tilføje tekst til billeder. Appen skiller sig ud med sin unikke funktion til at omdanne beskrivelser og tegninger til billeder ved hjælp af AI. En nøgleegenskab er dens mulighed for nem historiefortælling og evnen til at tilføje et kreativt personligt præg til billeder med en samling af klistermærker, filtre, effekter og skrifttyper. Kraftige redigeringsværktøjer er også indarbejdet i Photoleap, herunder fletning, dobbelteksponering og lag. Derudover tilbyder det sine brugere bekvemmeligheden ved at oprette og redigere i én app ved at integrere Motionleaps muligheder i Photoleap.

Websted: photoleapapp.com

