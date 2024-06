Perfecto by Perforce er den web- og mobilapp-testplatform, der er mest tillid til i branchen. Patchwork-teststrategier hører fortiden til, fordi med Perfecto kan brugerne nyde en problemfri, end-to-end testoplevelse fra hvor som helst i verden. Udnyt virksomhedens cloud til at teste på rigtige enheder, virtuelle enheder eller en kombination af begge - alt efter hvad der passer bedst til dine behov. Fejldetektion er hurtigere end nogensinde og giver brugerne mulighed for at opdage og rette meget tidligere i cyklussen. Perfectos robuste smarte rapporteringsfunktioner hjælper med at identificere problemer hurtigt gennem testfejlanalyse og falsk-negativ filtrering. Automatiser test fra dit CI, og synkroniser al din rapportering ét sted. Ret fejl hurtigt med branchens mest omfattende, omfattende testartefakter. Netværksvirtualisering og brugersimulering giver dig mulighed for at teste som dine brugere og reducere chancen for undslupne defekter. Udvid testdækningen og integrer fuldt ud med hele din værktøjskæde. Kontinuerlig test har aldrig været mere opnåelig takket være Perfectos uovertrufne avancerede egenskaber, herunder BDD og kodeløs automatisering, parallelle testeksekveringer og bursting-funktioner, åbne integrationer med førende DevOps-værktøjer og automatiseringsrammer, CI-dashboards, heatmaps, rig artefaktersamling og ML-drevet testanalyse. Revolutioner din teststrategi og find ud af, hvorfor mere end halvdelen af ​​Fortune 500-virksomheder stoler på Perfecto som deres testpartner. 99,9 % oppetid betyder bedre test, sparet tid og penge og en overlegen app som slutresultat. For mere information eller for at starte en 14-dages gratis prøveperiode, besøg www.perfecto.io.

Websted: perfecto.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Perfecto. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.