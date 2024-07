Passio AI leverer en Visual AI-as-a-Service platform rettet mod virksomhedsvirksomheder. Platformen tilbyder SDK'er, der er nemme at integrere, hvilket gør det muligt for virksomheder at bruge AI-kapaciteter på forskellige områder, herunder sundhed, fitness, hjemmevirksomheder og mere. Blandt tilbuddene har Passio AI udviklet et Nutrition AI-værktøj, der leverer AI-ernæringssporingsoplevelser til mobilapps sammen med adgang til en ernæringsdatabase. Platformen tilbyder også Remodel AI og VR Showorm, værktøjer, der giver brugerne mulighed for at visualisere og købe produkter til ombygning af hjemmet. Mobile AI-værktøjet integreret i apps har til formål at forbedre salg og brugeroplevelser med computervision. Passio AI tilbyder også 'MindsEye', et gratis AI-genkendelsesværktøj, der udnytter en enheds kamera til at genkende objekter. Den modulære karakter af Passios tilbud giver mulighed for nem integration og implementering i apps. Platformen lægger yderligere vægt på datadrevet beslutningstagning, der hjælper virksomheder med at øge kundeengagementet, strømline købsprocessen og øge omsætningen. Derudover giver de computervision på enheden i realtid og AI-drevne brugeroplevelser til at transformere mobile applikationer. Passio har samarbejdet med flere virksomheder for at udvide disse AI-funktioner til deres produkter.

Websted: passio.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Passio. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.