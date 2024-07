Owny er et finansielt teknologiværktøj, der giver en omfattende platform for virksomheder til at styre deres kapital- og bankbehov. Det tilbyder AI-drevne funktioner til at strømline processer relateret til privat kapitalforvaltning, investorer og finansforvaltning. Værktøjet henvender sig til forskellige brancher såsom startups, private equity og venturekapitalfonde, fast ejendom og mere. For startups muliggør Owny administration af SAFE (Simple Agreement for Future Equity) og Convertible Notes ved hjælp af industristandardskabeloner. Det tilbyder også AI-værktøjer til midler til at ombord på eksisterende og nye fonde ved hjælp af både standard- og brugerdefinerede skabeloner. Værktøjet letter investeringsaktiviteter i fast ejendom ved at give brugere mulighed for at dele annoncer, behandle kontrakter og administrere indskud til private ejendomstilbud. Investorer kan drage fordel af et privat dashboard, der giver dedikerede konti, investeringsstyringsfunktioner, verifikationer og mere. Ydermere dækker Owny globale betalingsoverførsler gennem sit FX/ACH/Wire-modul, som administrerer udgående og indgående betalinger knyttet til specifikke private tilbud. Værktøjet tilbyder også backoffice-værktøjer til transaktionsrapportering, compliance-styring og tilpassede opdateringer. Brugere kan spore interesse, salgsaktivitet og lagerbeholdning gennem interaktive dataanalyseværktøjer. Owny giver brugerne mulighed for at oprette og dele aftaler for problemfri afslutningsprocesser, betalinger, refusioner og andre kontraktlige aktiviteter. Derudover giver værktøjet løbende support gennem et dedikeret team af specialister, hvilket sikrer en serviceoplevelse med hvide handsker for brugere og interessenter. Det er vigtigt at bemærke, at Owny er en finansiel teknologivirksomhed, ikke en registreret mægler-forhandler eller en bank, og den yder ikke juridisk, skattemæssig eller investeringsrådgivning. Platformen samarbejder med registrerede investeringsrådgivere for at tilbyde visse investeringsfunktioner, og alle investeringsrådgivningstjenester leveres af disse tredjepartsrådgivere. Brugere bør være opmærksomme på den potentielle skævhed på grund af partnerskabet, når de overvejer investeringsmuligheder. Investering indebærer risiko, og forventede eller hypotetiske resultater bør ikke betragtes som garantier for fremtidige investeringsresultater.

Websted: owny.com

