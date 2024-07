OverQuota er et AI-værktøj designet til at forbedre salgsmøder og forbedre salgsydelsen. Det giver realtidsindsigt under salgsmøder for at hjælpe brugerne med at vinde flere aftaler. Med OverQuota kan brugere oprette mødeplaner ved hjælp af skabeloner, der inkorporerer bedste salgspraksis for at sikre beredskab. Under mødet tilbyder værktøjet AI-drevet assistance, der giver indsigt til at navigere i indvendinger og levere effektive talespor for at øge chancerne for at lukke aftalen. OverQuota automatiserer også notetagning, fanger vigtige detaljer fra samtalen og opsummerer dem i noter, der stemmer overens med mødeplanen. Denne funktion eliminerer behovet for manuel notetagning, sparer tid og giver brugerne mulighed for at fokusere på samtalen. Efter mødet forenkler OverQuota opgaven med at opdatere CRM-systemet ved at levere en et-klik-løsning. Dette eliminerer behovet for flere browserfaner og kedelig kopiering og indsættelse fra noter, strømliner processen og sikrer nøjagtige og effektive CRM-opdateringer. OverQuota sigter mod at transformere salgsprocesser ved at udnytte AI-teknologi til at give værdifuld indsigt, øge produktiviteten og forbedre den samlede salgspræstation.

Websted: overquota.ai

