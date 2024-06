Optily er en platform, der har specialiseret sig i at optimere og konvertere billeder til Webflow-drevne hjemmesider. Nogle vigtige højdepunkter om Optily inkluderer: * Automatiseret billedoptimering: Optily forbinder direkte med en brugers Webflow-websted og komprimerer og optimerer automatisk billeder i Webflow CMS, hvilket reducerer filstørrelser med op til 80 % uden kvalitetstab. * WebP-konvertering: Optily kan automatisk konvertere JPG- og PNG-billeder til WebP-formatet, som er et mere effektivt moderne billedformat, der giver yderligere filstørrelsesreduktioner. * Avanceret feltsupport: Optily kan optimere billeder på tværs af forskellige Webflow CMS-felter, herunder billedfelter, gallerifelter, rich text-felter og e-handelsproduktbilleder. * Sømløs integration: Platformen integreres direkte med Webflow gennem autentificering, hvilket giver brugerne mulighed for at administrere billedoptimering direkte fra deres Webflow-dashboard. * Sikkerhedskopiering og gendannelse: Optily giver mulighed for at sikkerhedskopiere billeder før optimering og gendanne dem om nødvendigt, hvilket sikrer, at designere og udviklere bevarer fuld kontrol. * Betroet af 3.500+ virksomheder: Ifølge hjemmesiden bruges Optily af over 3.500 Webflow-virksomheder til at optimere deres hjemmesidebilleder og forbedre ydeevnen. Platformen tilbyder en betalt abonnementsmodel, der starter ved $29,99 om måneden for 1.000 billedkreditter, hvilket gør den tilgængelig for både individuelle skabere og bureauer, der arbejder med Webflow-websteder. Optily positionerer sig som en dedikeret Webflow-billedoptimeringsløsning, der hjælper brugere med at frigøre deres Webflow-websteders fulde potentiale gennem hurtigere indlæsningstider og forbedret brugeroplevelse.

Websted: optily.co

