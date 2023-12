Vi tror på, at vi kan skabe en revolution. På samme måde som Stable Diffusion hjalp verden med at lave kunst og billeder på nye måder, ønsker vi at forbedre verden ved at levere fantastisk konversations-AI.

Websted: open-assistant.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Open Assistant. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.