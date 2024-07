Portræt AI Picture Retouching Plugin fra ON1 er et kraftfuldt værktøj, der bruger maskinlæring til at forbedre og retouchere portrætter hurtigt og ubesværet. Designet til professionelle fotografer og entusiaster, retoucherer denne software fejlfrit hvert ansigt, hvilket giver brugerne resultater på professionelt niveau. Med Portrait AI Picture Retouching Plugin kan brugere nemt fjerne ufuldkommenheder, glatte hud og forbedre ansigtstræk for at skabe fantastiske portrætter. Pluginnet udnytter avancerede maskinlæringsalgoritmer til automatisk at identificere og rette almindelige problemer såsom pletter, rynker og ujævne hudtoner. Dette plugin fungerer problemfrit med ON1 Photo RAW, en omfattende fotoredigeringssoftware, der giver brugerne mulighed for at integrere portrætretouchering problemfrit i deres arbejdsgang. Det kan købes eller abonneres på direkte fra ON1-webstedet. Ud over portrætretoucheringsmulighederne tilbyder ON1 Photo RAW en række andre funktioner og værktøjer, herunder fotoorganisering, fremkaldelse af fotos, maskeringsværktøjer, støjreduktion, himmelredigering og forskellige fotoeffekter. Softwaren understøtter også plugins til populær redigeringssoftware såsom Adobe Lightroom, Adobe Photoshop og Capture One. Uanset om du er en professionel portrætfotograf eller en entusiast, der ønsker at forbedre dine fotos, er Portrait AI Picture Retouching Plugin fra ON1 et værdifuldt værktøj der forenkler processen med at skabe fantastiske portrætter med resultater på professionelt niveau.

Websted: on1.com

