Old'aVista er en unik online platform, der har til formål at bevare og fejre internettets historie. Nogle vigtige højdepunkter om Old'aVista inkluderer: * Søgemaskine: Siden tilbyder en søgemaskine, der giver brugerne mulighed for at søge gennem en stor database med indhold fra internettets tidlige dage, der spænder over flere sprog, herunder engelsk, portugisisk, spansk, fransk, italiensk og tysk. * Internet Archive Integration: Old'aVista er integreret med Internet Archive, hvilket giver brugerne adgang til en stor samling af arkiverede websider, softwaredownloads og andre digitale artefakter fra fortiden. * Vejviser og kategorier: Siden organiserer sit indhold i forskellige biblioteker og kategorier, der dækker emner som kunst og humaniora, erhvervsliv og økonomi, computere og internet, uddannelse, underholdning, regering, sundhed, nyheder og medier, fritid og sport, reference, regional, Videnskab og samfundsvidenskab. * Vintage software og spil: Old'aVista har en samling af vintage software, spil og demoer, som brugere kan få adgang til og opleve gennem emulatorer eller virtuelle maskiner. * Community Engagement: Platformen tilskynder brugerinddragelse gennem funktioner som en gæstebog, chat og anerkendelse af supportere, der hjælper med at vedligeholde og udvide siden. * Bevarelse af internethistorie: I sin kerne er Old'aVista dedikeret til at gemme og gøre tilgængelig den rige historie og kulturelle artefakter fra den tidlige internetæra, for at sikre, at disse digitale skatte ikke går tabt.

Websted: oldavista.com

