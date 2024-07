Gadget er en 3D-printer AI-fejldetektionsassistent, som bruger avancerede computervisionsalgoritmer til at opdage forskellige fejl såsom spaghetti, lagskift, adhæsionsproblemer og andre udskrivningsfejl. Den kan bruges til automatisk at sætte en print på pause eller sende meddelelser via SMS, e-mail, Telegram, Discord, Slack og andre tjenester. Gadget kan også give fuld billedhastighedslinks og hurtige visninger samt OctoPrint-appsupport. Den AI-drevne teknologi lærer hele tiden, og brugerne kan give feedback for at hjælpe med at forbedre nøjagtigheden. OctoEverywhere-supportere kan modtage yderligere frynsegoder såsom hurtigere registreringstider, avancerede AI-detektionsmodeller, automatisk udskrivningspause og mere.

Websted: octoeverywhere.com

