NSFWJS er et JavaScript-bibliotek designet til at hjælpe med at identificere potentielt upassende billeder på en klients browser uden at skulle sende billedet til en server. Biblioteket er drevet af TensorFlowJS, som er et open source maskinlæringsbibliotek til JavaScript. Biblioteket er trænet til at genkende bestemte mønstre i billederne, med den aktuelle nøjagtighed på 93 %. Biblioteket indeholder også CameraBlur Protection, som er en funktion, der slører alle billeder, som det identificerer som potentielt upassende. Biblioteket bliver konstant forbedret og opdateret, og nye modeller udgives hyppigt. NSFWJS er gratis at bruge og kan ændres og distribueres under MIT-licensen. Biblioteket inkluderer også en mobil demo, som giver brugerne mulighed for at teste forskellige billeder på deres mobile enheder. Endelig er biblioteket tilgængeligt for download via GitHub, og brugere opfordres til at rapportere falske positiver eller bidrage til udviklingen af ​​biblioteket.

Websted: nsfwjs.com

