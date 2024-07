NovelistAI er et AI-drevet websted, der gør det muligt for brugere at skabe deres egne unikke historier, romaner og interaktive bøger med lethed. Brugere kan vælge mellem en række genrer og stilarter, så de kan skabe personlige læseoplevelser. Platformen giver en brugervenlig grænseflade, der giver mulighed for frihed og fleksibilitet, når du bygger unikke karakterer, plots og indstillinger. NovelistAI tilbyder også et 'uendelig historie'-format, som giver brugerne mulighed for at skrive nye kapitler, mens de læser, og interaktive historier eller spilbøger, hvor de kan påtage sig rollen som hovedpersonen og træffe valg, der påvirker historien. Desuden kan brugere vælge at skrive deres historier i stil med deres yndlingsforfattere eller endda tilpasse klassiske romaner til en ny setting eller æra. Endelig vil hjemmesiden snart tilbyde yderligere funktioner såsom nye genrer af bøger, illustrerede romaner, eksport til EPUB og trykte bøger på papir.

Websted: novelistai.com

