The Nonprofit Quarterly er en nonprofit-magasinudgivelse, der leverer forskningsbaserede artikler og ressourcer til at uddanne nonprofitsektoren. NPQ forestiller sig en verden, hvor vi lever i et aktivt demokrati, hvis værdier er fuldt funderet i menneskerettigheder, økonomisk og social retfærdighed, racelighed og blomstrende samfund. Vores mission er at fremme en aktiv, engageret og til tider forstyrrende civil sektor.

Websted: nonprofitquarterly.org

