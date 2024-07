NOLU er en enkel og brugervenlig grænseflade til interaktion med Open AI GPT-3-motoren. Det giver brugerne mulighed for at stille spørgsmål og modtage AI-genererede svar uden nogen komplikationer eller opsætning. Den er drevet af et neuralt netværk med over 175 milliarder maskinlæringsparametre. NOLU er tilgængelig fra enhver browser og kan bruges på enhver skærmstørrelse. Den er også udstyret med et træningssystem, der er baseret på 45 terabyte tekstdata og giver kontekst fra den menneskelige hjerne, som har omkring 85 milliarder neuroner. NOLU tilbyder en gratis prøveperiode på 50 QA og er designet til at give en minimal grænseflade, så brugerne kan forblive fokuserede på deres opgaver.

Websted: noluai.com

