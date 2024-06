Evidence-Based User Experience (UX) Research, Training and Consulting: Nielsen Norman Group har hovedkontor i Silicon Valley med medlemmer på 17 yderligere lokationer i hele USA. Tjenester leveres over hele verden. Hjælper kunder med at styre produkt- og servicedesignprocessen for at producere effektive, rentable resultater. Dybdegående virtuelle UX-kurser online og administrerer certificeringsprocessen for UX Certified (UXC) og UX Master Certified (UXMC) certifikater.

Websted: nngroup.com

