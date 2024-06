Neural Frames er et AI-drevet værktøj til at skabe videoklip fra tekstprompter. Den bruger en generativ AI kaldet Stable Diffusion, som er blevet trænet på 2,3 milliarder billeder, til at producere fantastiske billeder uden behov for at kode. Værktøjet er nemt at bruge - skriv blot en tekstprompt, og det neurale netværk klarer resten. Neurale rammer blev skabt af en fysiker, som sørgede for at holde omkostningerne lave - kun 7€ for at generere 1000 frames. Værktøjet er inspireret af Deforum og Lexica, to andre AI-drevne værktøjer, og brugere kan finde inspiration på prompter fra Lexica. Værktøjet blev bygget med brugerfeedback i tankerne, og skaberen opfordrer brugerne til at kontakte dem med forslag.

Websted: neuralframes.com

