Movmi er en gratis software til optagelse af menneskelig bevægelse, der gør det muligt for 3D-animatorer at skabe 3D-animationer uden at bruge et jakkesæt eller hardware. Det er et AI-drevet motion capture-værktøj, der fanger humanoid bevægelse fra 2D-mediedata (billede, video) og kører hele optagelsesprocessen på skyen, hvilket eliminerer behovet for klienter at bruge avancerede enheder. Det understøtter medieoptagelser fra ethvert kamera, lige fra smartphones til professionelle kameraer, gennem enhver livsstilsscene. Dette værktøj understøtter scener med flere mennesker og forskellige armaturer, inklusive Huma Meta-Rig, menneskelig rig og grundlæggende menneskelig rig. Movmi Store er en samling af fuldteksturerede karakterer, der er gratis, som 3D-bevægelsesudviklere kan bruge i deres projekter. Den udforsker et bibliotek med animation af hele kroppens karakterer med mange positurer og handlinger. Movmis mål er at udvikle teknologi inden for computervision, der fokuserer på at estimere menneskelig 3D-bevægelse fra 2D-medieindhold. Output FBX-filen kan bruges i ethvert 3D-miljø, hvilket sparer tid for animatorer og bevægelsesudviklere. Med forskellige medlemskaber kan brugerne vælge forskellige funktioner, lige fra sponsorerede annoncer til komplette optagelsesfunktioner. Samlet set leverer Movmi en revolutionerende løsning til at fange menneskelig bevægelse, hvilket gør det nemmere for 3D-animatorer at skabe animationer af høj kvalitet.

Websted: movmi.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Movmi. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.