Motionlab Platform er den ultimative teknologi til bureauer og brands, der gør dig i stand til at skabe personlig videokommunikation. Motionlab laver dine e-mails, MMS og app beskeder på steroider. Med forskellige muligheder for distribution af personlige videoer vil du altid nå det maksimale potentiale for engagement med dine kunder. Personlige videoer fra Motionlab Platform kan nemt integreres. ind i din foretrukne e-mail-platform, SMS/MMS-løsninger eller brugerdefinerede applikationer. Brug Motionlab Player og overlad hosting og streaming af dine videoer til os. Motionlab Player er let at integrere. ind på din landingsside takket være forskellige integrationer til de mest brugte webløsninger. Vores afspiller vil altid afspille den rigtige video til den specifikke seer. Lad dine kunder engagere sig i deres video takket være CTA-knapper. Brug det fulde videoproduktionspotentiale. Hundredvis af effekter tilgængelige til din video takket være Motionlab Template Creator AE-udvidelse. Videokunstnere bruger Motionlab Template Creator AE Extension til at skabe dynamisk videoskabelon, der giver dem mulighed for at kombinere data og kreative aktiver til tusindvis af unikke personlige videoer. Personaliseringsattributter indstilles af dataadministratoren på forhånd. Takket være denne videokunstnere kan kun fokusere på videoredigering og den dynamiske skabelonforberedelse. Personlige videoer scorer en fænomenal videogennemførelsesrate, engagement og klikrate. Mål disse og mange andre målinger med integreret statistik. Motionlab-platformen giver dig også mulighed for at bruge en unik CTA-knap, der er unik for hver kunde

Websted: motionlab.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Motionlab. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.