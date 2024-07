Minerva er et værktøj, der hjælper med at skabe og formidle omfattende dokumentation. Ved at bruge AI-drevet indholdsskabelse automatiserer Minerva processer, der inkluderer, men ikke er begrænset til, brugervejledninger, produktvideoer og gennemgange. Den har et værktøjssæt til tilpasning og giver brugerne mulighed for problemfrit at skifte mellem forskellige formater. Minerva tilbyder også funktionaliteten til at skabe på ethvert sprog og til at 'fortælle' ved hjælp af kundens stemme for en mere personlig og engagerende oplevelse. Med bekvemmeligheden ved en browserudvidelse giver Minerva dig mulighed for at oprette guider uden tunge downloads eller installationer. Et højdepunkt ved dette værktøj er dets AI-drevne stemmefortælling, der ser ud til at bruge din stemme på et hvilket som helst sprog efter eget valg. Til gavn for teams forenkler værktøjet processen med at producere og formidle produktdemoer og sparer derved tid, kræfter og muligvis ressourcer. Minerva tilbyder også alsidige delingsmuligheder, såsom downloadbarhed af billeder, PDF'er og videoer. Derudover kan brugere indstille guidens synlighed til privat, hvilket sikrer sikker formidling og samtidig bevare tilgængeligheden til at dele guiden.

Websted: minervaknows.com

