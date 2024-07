Mindeværdig annonce er et AI-drevet værktøj, der hjælper marketingfolk med at skabe effektive annoncer. Den bruger Creative IntelligenceSuite-teknologi til at optimere annoncer til marketing-KPI'er og ikke kun fotorealisme. Brugere kan generere annoncer baseret på deres egne beskrivelser eller bruge Advertising Prompt Guide til at få ideer. Værktøjet har også en Booster-funktion, der giver brugerne mulighed for at vælge fra eksempelannoncer. Endelig giver værktøjet forudsigelser om, hvordan annoncerne vil fungere, såsom genkaldelsespotentiale, opmærksomhed i kontekst, engagementspotentiale og særpræg. Alle annoncerne er produceret i høj kvalitet med muligheder for 8k eller 4k opløsning. Memorable Ad Maker er den perfekte løsning til marketingfolk, der ønsker at maksimere deres kreative effektivitet og investeringsafkast med banebrydende AI-marketingteknologi.

Websted: memorable.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Memorable AI. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.