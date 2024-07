Melody ML er et AI-værktøj, der bruger maskinlæring til nemt at adskille lydspor. Med dette værktøj kan brugere automatisk isolere vokal og generere stammer til at remixe sange. Det tilbyder en praktisk platform for brugere at oprette en konto og få adgang til forskellige funktioner. Melody ML giver brugerne mulighed for at adskille musiknumre ved hjælp af maskinlæring, såsom vokal, trommer, bas og andre instrumenter. Værktøjet giver information om de modeller, det bruger, inklusive Demucs Extra og en brugerdefineret version af VR, som er designet til at bevare lydkvaliteten, især højere frekvenser. Den nævner også, at standardmodellen er bygget med Deezers Spleeter. Brugere kan uploade sange i MP3-, WAV-, FLAC- og OGG/VORBIS-formater, så længe filstørrelsen ikke overstiger 100 MB. Det præciserer, at upload af en sang, der er for lang eller i det forkerte format, kan resultere i en fejl. Melody ML tilbyder i første omgang to gratis sange, og derefter koster hver sang $0,50. Brugere kan tilføje kreditter til deres konto for at uploade flere sange, med forskellige pakkemuligheder tilgængelige til kassen. Betaling kan ske via Visa/Debetkort eller PayPal. Værktøjet opretholder brugernes privatliv ved ikke at bruge tredjeparts sporing/analyse og angiver klart, at det ikke ejer, deler eller tager forfatterskab af uploadede sange. Det bruger cookies, men deler ikke brugerens e-mail eller sender spam. Brugere er ansvarlige for copyright og juridiske aspekter af deres uploads, og behandlede filer er tilgængelige for download i en måned. Melody ML er skabt af ZonkoSoft.

Websted: melody.ml

