Medgic er en praktisk AI-drevet platform, der giver brugerne mulighed for at scanne, analysere og opdage hudsygdomme. Det giver brugerne mulighed for at udnytte kunstig intelligens-teknologi til potentielt at diagnosticere hudrelaterede problemer. Den tre-trins-proces er designet til at være brugervenlig og kræver, at brugere blot scanner det problematiske hudområde, indsender det til AI-analyse og modtager detektionsresultater. Medgic er ikke kun et værktøj, men også en kanal for bekvemmelighed og hurtig foreløbig diagnosticering, som kan være nyttig til tidlig opdagelse eller til at vejlede en konsultation med en sundhedspersonale. Den er tilgængelig som en webbaseret applikation og kan også downloades fra Googles og Huaweis app-butik, der henvender sig til en bred vifte af brugere. Platformen understøtter flere sprog, herunder engelsk, spansk, fransk, forskellige kinesiske dialekter, indonesisk, vietnamesisk, japansk, portugisisk, hindi og bengali, hvilket gør den velegnet til global tilgængelighed. Bemærk venligst, at selvom Medgic tilbyder en nyttig ressource til hudproblemanalyse, erstatter den ikke professionel medicinsk rådgivning. Ved alvorlige bekymringer eller bekræftelser bør læger konsulteres.

Websted: medgic.co

