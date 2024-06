MapsGPT er et AI-drevet værktøj, der fokuserer på at generere brugerdefinerede kort med fastgjorte placeringer baseret på brugernes præferencer og søgeposter. Den bruger teknologier præsenteret af OpenAI og Proxi til at generere disse interaktive kort i løbet af få sekunder. Dette værktøj dækker en bred vifte af interesser og steder og hjælper brugere med at udforske forskellige miljøer, fra specifikke interessepunkter som loppemarkeder eller datespots til geografiske steder i hele Nordamerika. Brugere kan også generere kort til specialiserede interesser som hemmelige selskaber i Washington DC, steder til romantisk solopgang i San Francisco eller endda mystiske uafhængige boghandlere med sjældne fund i Portland. Derudover fungerer MapsGPT som et nyttigt rejseplanlægningsværktøj, der tilbyder funktioner som 'Steder nær et område', 'Historie Explorer' og 'Vibe Search' for at tilpasse din rejseoplevelse. Navnlig, efter at have genereret et kort, tilbyder MapsGPT brugerne en redigerbar kopi af deres kort. Brugere kan logge ind for at gense tidligere lavet kort, en værdifuld funktion for hyppige rejsende eller forskere. Det er værd at nævne, at MapsGPT, selv om det er omhyggeligt med at hente sine data, understreger, at dets kort er aggregeret fra eksisterende data, og det anbefales at verificere detaljerne om lokationer, før du planlægger aktiviteter eller ture.

Websted: mapsgpt.com

