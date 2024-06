Lav dit billede 3D er et AI-drevet værktøj, der giver brugerne mulighed for at konvertere 2D-billeder til 3D-billeder. Den bruger en AI-model til at udtrække dybde fra billedet og tilbyder to kvalitetsindstillinger: Small MiDaS v21 og Large MiDaS v21. Den kan bruges med enten en billed-URL eller en filupload. Det giver også brugere mulighed for at generere et delbart link eller integrere kode til billedet, og på iOS-enheder kan det downloades manuelt. Dette værktøj er designet til at give brugere en nem måde at tilføje 3D-elementer til deres billeder.

Websted: make3d.app

