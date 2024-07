Mail.tm er en gratis, sikker og øjeblikkelig midlertidig e-mail-tjeneste, der giver brugerne mulighed for at oprette en engangs-e-mailadresse uden nogen forpligtelser eller personlige oplysninger påkrævet. Nøglefunktioner i Mail.tm: * Sikkerhed: E-mailadressen er beskyttet af en tilfældigt genereret adgangskode, der giver en sikker barriere mod uautoriseret adgang og potentielle brud. * Øjeblikkelig opsætning: Brugere kan oprette en midlertidig e-mailadresse med det samme uden at spilde tid på registrering, udfyldning af formularer eller løsning af captchas. * Hurtig levering: Tjenesten er optimeret til maksimal beskedleveringshastighed, hvilket sikrer problemfri og rettidig kommunikation. * Beskyttelse af personlige oplysninger: Midlertidig mail giver brugere mulighed for at kommunikere uden at udsætte deres personlige e-mailadresse for potentielle trusler som spam, bots eller phishing-forsøg. * Ingen forpligtelser: Den midlertidige e-mailadresse kan bruges uden nogen langsigtede forpligtelser eller risici. Brugere kan blot kassere adressen, når de ikke længere har brug for den. * Yderligere funktioner: Mail.tm tilbyder en API til at integrere den midlertidige e-mail-tjeneste i andre applikationer, samt en privatlivsadministrator og FAQ-sektion for brugere.

Websted: mail.tm

