Magic Studio

Photobooth bruger dine egne billeder til at træne en brugerdefineret AI-model, der repræsenterer dit udseende og kan derefter generere dine hovedbilleder og profilbilleder i forskellige AI-modellerede stilarter. Kvaliteten af ​​Profilbilleder Photo Booth kan oprette er direkte afhængig af de billeder, du uploader. Du bør prøve at have så mange forskellige perspektiver på dit ansigt, dine øjne og se på disse fra forskellige vinkler. Hvert billede skal fortælle Photo Booth flere nye oplysninger om dit udseende og funktioner. De ting, der er konstante fra billede til billede (briller, ansigtshår) vil blive forstærket og vil vise sig smukt i profilbillederne. Ændring af baggrunde vil hjælpe dig med at fremhæve dit ansigt og dine funktioner som konstante blandt billederne. Når du har uploadet billederne og forudvalgt dine stilarter, kan modellen tage mellem 30 minutter og 2 timer at træne. Når træningen er afsluttet, genereres dine profilbilleder ved hjælp af den nyuddannede model. Når dine profilbilleder er genereret, vil du blive underrettet via e-mail eller push-meddelelse afhængigt af hvor du startede processen. Du kan downloade profilbillederne og vise dem frem på tværs af dine forskellige sociale medier!

