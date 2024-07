Magic Slides

MagicSlides er en Google Slide-tilføjelse, der bruger AI til hurtigt og nemt at oprette præsentationsdias fra ethvert stykke tekst. Den opsummerer automatisk teksten og laver dias ud fra den, så brugerne kan tilpasse deres præsentation, som de finder passende. På mindre end to til tre sekunder kan brugerne have en professionel præsentation klar. MagicSlides er gratis at bruge og kræver ingen kreditkortoplysninger. Det tilbyder også tilpasselige skabeloner, der kan bruges til hurtigt at oprette præsentationer. Derudover kan brugere give yderligere tekst for at få mere personlige præsentationer. MagicSlides er nem at bruge og kræver ingen teknisk viden. Det er et fantastisk værktøj til hurtigt at skabe professionelle præsentationer.

Websted: magicslides.app

