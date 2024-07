Luminance er en kunstig intelligens-platform designet specielt til advokatbranchen. Værktøjet udnytter en proprietær lovlig Large Language Model (LLM) til at automatisere oprettelse, forhandling og analyse af kontrakter. Luminance-platformen er udviklet af et hold af verdensførende AI-eksperter og valideret af praktiserende advokater og giver et pålideligt supportsystem til ethvert juridisk team. Dens primære funktion er at øge effektiviteten ved at styre rutinemæssige juridiske opgaver, så jurister kan fokusere på mere komplekse og strategiske aspekter af deres arbejde. Til forskel fra bredere AI-løsninger tilbyder Luminance en AI af 'juridisk kvalitet', der er skræddersyet til den juridiske industris behov og krav. Dets omfattende funktioner og de juridiske detaljer, det indeholder, gør det værdifuldt for teams, der søger at modernisere deres kontraktstyringsprocesser gennem digitalisering og automatisering.

Websted: luminance.com

