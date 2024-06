Hasan Aboul Hasan er en, der har været interesseret i computere, siden han var barn. Hasan begyndte at arbejde online og skabte mange produkter online, før han startede H-educate. H-Educate har siden vist sig at være meget succesfuld, og han har næsten en million abonnenter på Youtube! Han har nu lavet kurser som Byg og sælg API'er i et forsøg på at hjælpe sine følgere med at tjene penge på at sælge API'er. LearnWithHasan hjælper dig med smarte forretnings- og marketingstrategier drevet af AI, Python og Automation.

Websted: learnwithhasan.com

