Layman Law er et juridisk AI-værktøj designet til at hjælpe fagfolk med at forstå komplekst juridisk sprog hurtigt og nemt. Det forenkler juridiske dokumenter, hvilket gør det nemmere for brugerne at forstå de små detaljer i kontrakter uden behov for dyre advokatomkostninger. Værktøjet tilbyder en række funktioner til at understøtte dette mål. Professionelle kan uploade PDF'er og modtage svar på komplekse juridiske jargon, så de nemt kan navigere gennem dokumenter. Layman Law inkluderer også en browserudvidelse, der gør det muligt for brugere at få adgang til juridisk klarhed om ethvert juridisk udtryk, på ethvert sprog, uanset hvor de er online. Udvidelsen fungerer som en læsepartner, der øjeblikkeligt afkoder kompleks juridisk jargon og giver klarhed. Hvis brugere støder på en forvirrende juridisk klausul, kan de blot droppe den i Layman Laws konverter, som øjeblikkeligt vil forklare dens betydning. Derudover kan fagfolk deltage i samtaler om deres juridiske dokumenter med Layman Law og få svar på eventuelle spørgsmål, de måtte have. Layman Law tilbyder flere prisplaner, herunder en gratis mulighed og månedlige og årlige abonnementsmuligheder med forskellige fordele såsom konverteringsgrænser, læseruploads og lagerkapacitet. Samlet set forenkler Layman Law det juridiske sprog, hvilket gør det tilgængeligt og let at forstå for fagfolk, hvilket sparer dem for tid, omkostninger og potentiel forvirring, når de håndterer juridiske dokumenter.

Websted: layman.law

