Lapa Ninja er et galleri, der indeholder de bedste 6.312 webstedseksempler til designinspiration, samt gratis designressourcer som UI-sæt, illustrationer, ikoner og mere. Webstedskategorierne inkluderer 3D-websteder, SaaS, e-handel, mørk tilstand, bureau, portefølje, app, AI, skønhed, blockchain, blog, bog, bot, forretning, CMS, kommer snart, fællesskab, virksomhed, kreativ, kryptovaluta, kultur og mange flere. Ud over webstedseksemplerne tilbyder Lapa Ninja en "Lær design"-sektion med gratis designbøger, UI/UX-tips, typografiguider og mere. Siden har også en sektion "Gratis designressourcer" med gratis UI-sæt, illustrationer, ikoner og andre aktiver, der kan downloades til designere. Lapa Ninja blev etableret for at hjælpe designere med at finde inspiration, lære og forbedre deres designfærdigheder. Indholdet er kurateret fra topdesigns på nettet og opdateres dagligt. Lapa Ninja har været med på Product Hunt med over 1.600 stemmer. Brugere kan indsende deres egne webstedsdesign, der skal vises på webstedet.

Websted: lapa.ninja

