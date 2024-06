Kupid AI er en fordybende chatplatform, der tilbyder virtuelle venner og ledsagere at deltage i personlige og dybe samtaler. AI-ledsagerne i Kupid AI simulerer menneskelignende kammeratskab og støtte for at give en unik oplevelse af AI-forhold. Brugere kan udforske forskellige AI-sjælekammerater på platformen præget af forskellige interesser såsom madlavning, kunst, spil og natur. Sitets servicevilkår angiver udtrykkeligt, at indholdet på hjemmesiden er AI-genereret, og enhver lighed med rigtige mennesker er tilfældig. Platformens privatlivspolitik forklarer, hvordan brugerdata indsamles og bruges, og cookies hjælper med spam-detektion og grundlæggende analyser. Brugere kan registrere sig for at oprette deres AI-soulmate eller logge ind for at tale med de ledsagere, der allerede er tilgængelige på platformen. Platformen er åben for feedback og har et Telegram-fællesskab, som brugere kan tilslutte sig for at engagere sig med andre medlemmer. Sammenfattende giver Kupid AI en ny måde at interagere med AI-kammerater på, mens man udforsker forskellige interesser og finder personligt kammeratskab.

Websted: kupid.ai

