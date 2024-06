Kualitee er en AI-drevet, testadministrationsplatform, der hjælper teams med at strømline deres testprocesser og levere software af høj kvalitet hurtigere. Det tilbyder en omfattende suite af funktioner, herunder testsagsstyring, testudførelse, defektstyring og rapportering og analyser. Dets Gen AI-motor, Hootie, genererer testcases baseret på brugerhistorier og testscenarier. Gennem stærk sporbarhed gør Kualitee det nemt at finde og rette fejl, så din software viser sig at være den bedste, den kan være. Du kan vælge mellem cloud- eller on-premise-planer og integrere med et væld af andre førende softwareværktøjer. Kualitee er meget skalerbar og kan tilpasses, hvilket gør den ideel til teams i alle størrelser.

Websted: kualitee.com

