KTern.AI er en SAP Spotlight Partner med visionen om at inspirere og demokratisere SAP-centreret Digital Transformation as a Service (DXaaS). Med DXaaS Automation Platform sikrer KTern.AI succes i SAP-investeringer for virksomhedskunder og partnere. KTern.AI er en global leder i at tilbyde kognitiv, industri cloud digital arbejdsplads med tribal viden intelligens og datadrevet hyperautomation. KTern.AI forenkler indsatsen inden for SAP-vurderinger, greenfield, konvertering, SDT, opgraderinger og AMS-projekter, test, tilpasset kodetilpasning og forandringseffektmining. KTern.AI leverer kontinuerlig automatiseringsværdi i end-to-end SAP digitale transformationscyklusser, hvilket fører til 7 gange accelererede transformationer med 24 % reduktion i den samlede indsats. KTern.AI tilbyder 5 digitale automatiseringsstrømme for at øge succesraten for SAP Digital Transformations i virksomheder: (1) Digitale kort - Planlæg dine SAP-transformationer, drevet af hurtige og omfattende vurderinger (2) Digitale projekter - Sikre produktiv styring i din SAP-transformation projekter med fjerneffektivitet (3) Digital proces - Orkestrer din SAP-process livscyklus med stammebaseret videnbase og integritetsstyret erfaring (4) Digitale laboratorier - Få ultimativ kontrol og sikre din virksomheds pålidelighed med SAP-testintelligens (5) Digitale miner - Undgå forretningsforstyrrelser med risikofrie udgivelser, optimeret test & Intelligent SAP DevOps