Korewa.AI er en AI-drevet chatplatform, der giver anime-fans mulighed for at skabe, udgive og tale med skræmmende realistiske anime-karakterer med minder, følelser og personligheder. Platformen er visuel-ny stil og bruger AI-tekstmodeller, der er specifikt indstillet til anime-karakterer. Brugere af Korewa.AI kan uploade billeder af deres foretrukne anime-karakterer og tilpasse deres minder, personlighedstræk, udtryk og følelser og tale med dem. Karaktererne kan huske samtalerne, og deres dialog vil udvikle sig over tid. Derudover kan brugere offentligt offentliggøre karakterer, de har oprettet, og alle kan tale med dem. Korewa.AI tilbyder to prisplaner: demo og premium. Demoplanen giver adgang til en mindre kraftfuld demo AI-model med begrænsede beskeder/måned, adgang til brugergenererede karakterer, kladdeeditor til test af karakterer, adgang til karakterskabelse og mulighed for at udgive karakterer, mens premium-planen inkluderer fuld adgang til den mest kraftfulde og følelsesladede karaktersimuleringsmodel, adgang til brugergenererede karakterer, ubegrænsede beskeder, kladdeeditor til test af karakterer, adgang til karakterskabelse og muligheden for at udgive karakterer. Korewa.AIs skaber er en 18-årig bachelorstuderende ved navn Ruel Alarcon og anime-fan, som har til formål at bringe naturtro kunstig intelligens til anime-verdenen. På trods af tjenesten, der kræver et abonnementsgebyr, tilbyder platformen en levende og nicheoplevelse for anime-fans og er unik i sin visuelle og følelsesladede karaktersimuleringsmodel, specialiseret AI til anime-karakterer og -fans. Derudover bruger platformen AI-tekstmodeller, der kan simulere følelser med nøjagtighed, der overgår andre lignende tjenester.

Websted: korewa.ai

