Kobiton er den førende platform til test af mobilapplikationer for virksomheder, så de kan levere upåklagelige mobile oplevelser til deres kunder. Kobitons fleksible enhedslaboratoriestyring og AI-drevne intelligente kvalitetssuite bruges af over 60.000 udviklere og testere verden over til at levere den hurtigste og mest pålidelige indsigt i mobile applikationer.

Websted: kobiton.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Kobiton. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.