Keyframes Studio er en alt-i-en online videoredigeringsplatform, der er specialiseret i at skabe videoer, der er specielt skræddersyet til sociale medier. Det eliminerer behovet for tidskrævende forskning i billedformater og tung videoredigeringssoftware og tilbyder en intuitiv og effektiv løsning til indholdsskabere. Platformen bruger AI-teknologi til at forenkle videooprettelsesprocessen og giver en række funktioner til at forbedre kvaliteten og engagementet af videoer. Med Keyframes Studio kan brugere nemt genbruge deres eksisterende indhold med blot et par klik. Platformen tilbyder automatisk oprettelse af keyframes og fængende undertekster drevet af AI-algoritmer. Det integrerer også et bibliotek med stockbilleder, videoer og virale lyde for at tilføje ekstra elementer og forbedre videoernes visuelle tiltrækningskraft. Samarbejde gøres ubesværet gennem platformen, da det giver brugerne mulighed for at invitere deres teammedlemmer til at arbejde sammen om projekter. Arbejdsområdet understøtter ubegrænsede projekter og giver mulighed for at gemme arbejde og fortsætte på et senere tidspunkt. Derudover tilbyder Keyframes Studio en brand kit-funktion, der gør det muligt for digitale bureauer at strømline deres brandingindsats. Redigeringsprocessen er gjort enkel og tilgængelig for brugere på alle oplevelsesniveauer. Keyframes Studio giver en brugervenlig editor med funktioner såsom ændring af størrelse, trimning, beskæring, zoom og live preview. Det understøtter automatisk generering af undertekster på flere sprog og giver muligheder for at fremhæve ord i karaoke-stil. Uanset om brugerne er indholdsskabere, digitale bureauer eller enkeltpersoner, der ønsker at skabe videoer, tilbyder Keyframes Studio en omfattende løsning, der giver brugerne mulighed for at skabe videoer i høj kvalitet, der er optimeret til sociale medieplatforme.

