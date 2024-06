KamTape er et videodelingsfællesskab, der bringer det tilbage, du elskede ved YouTube tilbage i 2000'erne. Du kan se og dele originale videoer over hele verden gennem en weboplevelse, der fungerer på de fleste velkendte browsere via Javascript eller Flash. Alle kan se videoer på KamTape.com. Folk kan se førstehåndsberetninger om aktuelle begivenheder, finde videoer om deres hobbyer og interesser og opdage det skæve og usædvanlige. Efterhånden som flere mennesker fanger specielle øjeblikke på video, giver KamTape en bred vifte af mennesker på tværs af internettet mulighed for at dele, hvordan deres verden er, og bringe tilbage, hvad der engang var.

Websted: kamtape.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med KamTape. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.