JobtitlesAI er et AI-drevet system designet til at strømline og automatisere klassificeringen af ​​jobtitler. Det fungerer ved at kategorisere jobtitler i to hovedgrupper, dvs. felt (såsom salg, økonomi, IT) og stilling (inklusive direktion, ledelse, assistent). Denne sondring hjælper enheder med at automatisere deres leadkvalificering og prioritere profiler effektivt. Bortset fra det kan det bruges til at rense dit Customer Relationship Management (CRM) system og organisere jobtilbud. En af nøglefunktionerne ved JobtitlesAI er dens maskinlærings-API, som er i stand til at forstå og sortere en række jobtitler. Dette værktøj fremhæver potentialet ved AI og maskinlæring til at behandle hr-relaterede data mere effektivt end traditionelle filtre og formler. Brugere kan nemt anvende JobtitlesAI ved at bruge funktionen 'IMPORTDATA()' til at kategorisere jobtitler i regneark. Det giver også en udvidelse til HubSpot-brugere, der gør det muligt for dem at kvalificere hele deres CRM med et enkelt klik. Desuden kan brugere uploade en CSV-fil med en jobtitelkolonne og få en kvalificeret fil tilbage. JobtitlesAI understøtter flere sprog og er GDPR-kompatibel, hvilket sikrer, at brugerdata er fuldstændig anonymiseret.

Websted: jobtitlesai.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med JobtitlesAI. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.