JazzCash er Pakistans førende udbyder af digitale finansielle tjenester. Vi tilbyder en bred portefølje af filialløse banktjenester til kunder, herunder rejser, billettering, underholdning, pengeoverførsel, regningsbetalinger, betalingskort, forsikringer, opsparing og betalinger for en bred vifte af tjenester. JazzCash har været en game-changer i den mobile finansielle serviceindustri i Pakistan. Ved at tilbyde en række finansielle tjenester og et omfattende netværk af agenter og partnerbanker, har det gjort det nemmere for millioner af personer, der tidligere har været uden bank eller underbank, at få adgang til finansielle tjenester og deltage i den formelle økonomi.

Websted: jazzcash.com.pk

